Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ekim ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayından konut fiyat endeksi (KFE), geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 11,67 artışla 248,42 seviyesinde gerçekleşti.



Hedonik konut fiyat endeksi

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,94 oranında artarak 212,45 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,05 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,65 oranında azalış gösterdi.



Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,93, 0,82 ve 2,61 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 6,29, 7,23 ve 18,66 oranlarında artış gösterdi.