Şehirde balıkçılık yapan Hakan Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  kötü geçen balık avı sezonunda ağlara takılan levreğin yüzlerini güldürdüğünü  belirtti.Levreğin 7 kilogram olduğunu anlatan Erol, "Balığı kilosu 75 liradan  satışa sunduk. Birey olarak vatandaşlarımız da zaman zaman alıyor ancak bu  büyüklükteki balıkların alıcısı genel olarak büyük restoranlar oluyor. Fiyatı çok  gibi görünse de balığın olmadığı bir sezonda bizim açımızdan normal." diye  konuştu.Erol, Karadeniz'de levreğin giderek azaldığına işaret ederek, "Eskiden  levrek çok olurdu. Son yıllarda azalma söz konusu. Nadir de olsa ara sıra ağlara  takılmaya devam ediyor." dedi.