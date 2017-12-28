Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz, Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu’nun ardından yepyeni bir sahil şeridine kavuşuyor. Beykoz sahili 550 metre boyunca, 492 kazıkla denize doğru 15-17 metre genişleyecek, yayalar kesintisiz yürüyüş keyfine kavuşacak.

11 BİN METRELİK ALAN OLUŞTURULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi”yle mevcut meydan ve sahil, 492 kazıkla 11 bin metrekarelik yeni dolgu alanı oluşturularak genişletilecek.

BALIK TUTMA VE DİNLENME ALANLARI

550 metrelik bu sahil bandı boyunca oturma, dinlenme ve yürüyüş alanları, bisiklet parkuru, balık tutma terasları ve seyir iskeleleri yapılacak. Tarihi Beykoz Meydanı, Onçeşmeler, vapur iskelesi, tarihi yalılar, çınar ağaçları öne çıkacak.

KESİNTİSİZ YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Var olan alan ile birlikte toplam 34 bin metrekarelik sahil bandı ortaya çıkacak ve sahilde kesintisiz yaya sirkülasyonu sağlanacak. Araçlar için parklanma cepleri yapılacak ve peyzaj çalışmasıyla da sahil bandı güzelleştirilecek. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.