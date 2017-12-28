Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika ve Avrupa'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik baskılara rağmen, ülke ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 11,1'lik büyüme oranını yakaladı.

Dolar, altın, euro ve borsa... Peki 2017 yılında yatırımcılar en çok hangi alanda kazandı?





EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA OLDU

2017 yılında Borsa hacmi de üst üste rekorlar kırarak 112 bine kadar çıktı. Borsa'daki yıllık fark yüzde 43.34 olarak kayıtlara geçti.

2017 yılına 3,53 seviyesinde giren dolar, yeni yılı 3,81 ile karşılıyor. Yıllık yüzde 7.61'lik bir kazanç getirdi.

Yılbaşında parasını dolara yatıran yatırımcı, 1.000 TL'de 280 lira kazandı.





EURO YATIRIMCILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2017 yılına 3,70 seviyesinde giren euro, yeni yılı rekor bir artışla karşılıyor.

2018 yılına 4,52 ile giriş yapan euro, yıllık yüzde 22,14'lük bir kazanç getirdi. Yılbaşında parasını euroya yatıran yatırımcı, 1.000 TL'de 820 lira kazandı.





ALTIN GÜVENLİ LİMAN

2017 yılına 876 TL ile giriş yapan altın, yeni yıla bin 49 TL ile giriş yapıyor.

Yıllık yüzde 19,70'lik bir kazanç getirdi. Yılbaşında bir Cumhuriyet altını alan yatıran yatırımcı, 173 lira kazandı.