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Fakıbaba: Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı
28.12.2017 - 16:05 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı. İthalat söz konusu değil" dedi.
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