BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.
Elektriğe büyük zam geliyor
28.12.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.
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531657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531657.aspx
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