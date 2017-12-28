Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 22 Aralık ile biten haftada 2 milyar 122 milyon dolar azalarak 111 milyar 398 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 408 milyon dolar azalarak 91 milyar 110 milyon dolardan 88 milyar 702 milyon dolara düştü.Altın rezervlerinde ise 22 Aralık haftasında 224 milyon dolar artarak 22 milyar 472 milyon dolardan 22 milyar 696 milyon dolara ulaştı.