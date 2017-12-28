Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 157 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 157,20 liradan, bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 52 liradan, 143 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 147 liradan, bin 11 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 31 liradan, 506 liradan alınan Yarım Ziynet 516 liradan ve 253 liradan alınan Çeyrek Ziynet 258 liradan satıldı.