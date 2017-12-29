Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Erdoğan Maraşlıoğlu, Sudan’da Hartum Sigortası ile anlaşarak niyet mektubu imzaladıklarını belirterek, “5 yıl sürecek ve iş bitiminde 110 milyon avroyu aşacak bir sözleşme olacağını düşünüyorum. Bizim işimizde her zaman az hasta garantisi vardır. Bunun evrilebileceğini, verdiğimiz hizmete ek parametreleri de ekleyince rakamın yükseleceğini söyleyebilirim” dedi. Afrika’da bu sektörde, başta ABD, Fransa ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin söz sahibi olduğunu vurgulayan Maraşlıoğlu, “Laboratuvar cihazlarında kullanılan, birebir aynı solüsyonlar bazı ülkelerde 40 dolara, bazılarında ise 650 dolara satılıyor. Her ülke sömürebildiği kadar kaynağı o ülkeden alıyor. Biz 6,6 dolar olan bir hizmet için 2,8 dolar civarına inebileceğimizi düşünüyorum, üstelik çok daha yüksek bir kaliteyle” diye konuştu.