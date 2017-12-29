Kasap Döner Genel Müdiresi Bahar Özürün, Bitcoin’in ilk defa Kasap Döner ile bir döner zincirinde yer alacağını belirterek, ‘’Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz’’ dedi. Bitcoin’in kasap Döner’de kullanılabilmesi için sanal cüzdan gerekiyor.
Kasap Döner, tüm şubelerinde Bitcoin kabul edecek
29.12.2017 - 03:54 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin hızla büyüyen ve teknolojiyi yakından takip eden döner markası Kasap dijital para birimi ‘Bitcoin’ ile ödeme uygulamasını 2018 yılında tüm şubelerinde kullanıma açıyor.
Etiketler : kasap döner,bitcoin,
531789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531789.aspx
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