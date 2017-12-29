Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasap Döner Genel Müdiresi Bahar Özürün, Bitcoin’in ilk defa Kasap Döner ile bir döner zincirinde yer alacağını belirterek, ‘’Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz’’ dedi. Bitcoin’in kasap Döner’de kullanılabilmesi için sanal cüzdan gerekiyor.