Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin “Çalışanlar ‘SGK’ya zararı olur mu?’ diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor. İşverene durumu sorunca, ‘Zaten vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz.’ diyor ve aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir. Devlet de zarara uğratılıyor.” dedi.
BES primi kesip yatırmayan var
29.12.2017 - 04:02 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bazı işverenlerin, çalışanlardan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için prim kestiğii hâlde sisteme aktarmadığı iddia edildi.
Etiketler : bes,bireysel emeklilik,
531791 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531791.aspx
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