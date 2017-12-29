Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre hem şirket hem resmî kurumların teknoloji kullanımının vergi ödemeyi kolaylaştırdığı belirlendi. Vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında 128’inci sırada olan Türkiye, atılan adımlar sayesinde 44 sıra birden yükseldi ve 84’üncü sıraya oturdu. PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz, gelişen vergi sistemleri ile ilgili gelişmelerin yatırıma teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı sağladığını ifade etti.