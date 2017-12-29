Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Serbest Bölgesi'nin (MESBAŞ) ticaret hacmi, kurulduğu 1986'da bu yana 59,2 milyar dolara ulaştı. Bunun yanı sıra on binlerce kişiye iş kapısı olan MESBAŞ, gerek ticari hacmi gerekse istihdama verdiği katkılarla Güney'in parlayan yıldızı oldu. Şuan bünyesinde 8 bin 300 çalışan bulunan kuruluş, ortaya koyduğu başarılarını birçok belgeyle kanıtladı. Serbest bölgelerin ülke ekonomisindeki yerinin önemli olduğunu söyleyen Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum "Bölgemiz genişleme alanlarının arttırılmasıyla birlikte daha da güçlenerek ülke ekonomisine yaptığımız katkının artmasını hedeflemekteyiz. Yüzde yüz doluluk oranına eriştikten sonra yeni yatırım alanları arayışına başladık. Serbest Bölge’nin batısındaki 10 dönümlük alan satın alınarak ve Köy Hizmetlerine ait 50 dönümlük alan da tahsis yoluyla serbest bölge sınırlarına dâhil edildi. Fakat bu ürettiğimiz alanlar da kısa sürede doldu. Bundan sonrası için bölgenin doğusunda bulunan 334 dönümlük bir alan var. Bu alanı da bölgemiz sınırlarına dâhil edebilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 112 değişik ülke ile 682 değişik malın ticareti yapılmaktadır. Yapılan ticaretin yüzde 61‘ini sanayi ürünleri, yüzde 39’unu tarım ürünleri oluşturmaktadır. Serbest bölgenin gümrük hattı dışında olması sebebiyle yurt dışından gelen ham madde ve ara malların gümrüğe tabi olmadan işlenerek tekrar geri gönderilmesi gibi işlemler burada gerçekleşmektedir. Aynı zamanda Türkiye’den de ham madde ve ara mallar alarak ülke ihracatına katkı sağlamakta ve istihdam oluşturmaktadır. Biz bütün iş dünyasını Mersin Serbest Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.