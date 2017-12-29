Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2010'den bu yana Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli'de kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Fırat Kalkınma Ajansı, faaliyetlerine devam ediyor. Bu kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini sağlayan Fırat Kalkınma Ajansı, bölgeye önemli katkılarda bulunuyor. Bugüne kadar 166 milyon TL tutarındaki 558 projeye yaklaşık 91 milyon lira hibe desteği sağlayan ajans, yeni yılda da bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır. Ajans, planlarını şöyle anlatıyor: 2018'de sonuç odaklı programlama mantığı içinde hareket edeceğiz. Kalkınma Bakanlığı tarafından bütün ajanslara yönelik olarak geliştirilen bu yeni yaklaşımda sınırlı kaynakların, sonuç ve çıktıları ölçülebilir, kısıtlı ve odaklı alanlara kanalize edilmesi amaçlanmaktadır. Ajansımız da bu kapsamda hazırlıklarını yürütmekte olup, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, turizm ve sanayi olmak üzere üç alanda sonuç odaklı program oluşturacaktır. Bingöl OSB altyapısının geliştirilmesi, Elâzığ ve Malatya OSB’leri içerisinde kurulacak olan endüstriyel kuluçka merkezleri, Tunceli Ovacık Munzur Gözelerinin yeniden düzenlenmesi üzerinde çalıştığımız projelerden bazılarıdır. Elâzığ ve Malatya için, Kalkınma Bakanlığı cazibe merkezi illeri destekleme programı kapsamında proje hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Tarihî kent Harput’un belli bir planlama çerçevesinde hayata ve turizme kavuşturulmasını amaçlayan 'Yaşayan Harput' projesinin fizibilitesini hazırlıyoruz. Fizibilitesi tamamlanan ve finansmanı sağlanan Malatya kuru kayısı lisanslı depoculuk projemizi ilgili kurumlarla birlikte hayata geçirme çabası içindeyiz. Ayrıca İnönü Üniversitemiz içinde kurulacak olan girişimcilik merkezimizin de proje hazırlıklarını tamamladık.

İmalat sanayiinin geliştirilmesine büyük önem vermektediz. Tabii ki bölgenin, illerimizin ve ilçelerimizin özelinde turizm, tarım ve sosyal alanda da pek çok proje ve faaliyet uygulamaya geçirilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli malzemesi olan insan kaynağının geliştirilmesine yönelik de pek çok eğitim ve danışmanlık programları uygulanmıştır. Bölge illerimizde beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik teknik destek uygulamaları ve sair özel amaçlı, girişimcilik, dış ticaret, AR-GE gibi alanlarda uygulanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile toplamda 15 binin üzerinde insanımıza ulaşılmıştır. Özellikle çocuklar, üniversite gençliği ve kamu çalışanlarına yönelik eğitim ve kişisel gelişim faaliyetlerini önemsiyoruz.

SOSYAL HAYATI ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

Fırat Kalkınma Ajansı olarak yerel ve bölgesel kalkınmanın tek başına doğrudan yatırımlar ve ekonomik iyileşme ile olmayacağının farkındayız. Sosyal hayatın zenginleştirilmesi, sosyal alt yapının güçlendirilmesi, turizmin il ekonomisine katkısının arttırılması, marka değerlerimizin oluşturulması amacıyla faaliyetler de yürütülmekte, başka kurum ve kuruluşların faaliyetleri desteklenmektedir.