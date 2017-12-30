Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 118,29 puan (yüzde 0,48) değer kaybederek 24.719,22 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,93 puan (yüzde 0,52) azalarak 2.690,60 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 46,77 puan (yüzde 0,67) gerileyerek 6.903,39 puana indi.

Analistler, 2017’yi rekor üstüne rekor kırarak geçiren ABD borsalarının yılın son gününde değer kaybetmesinde teknoloji ve enerji hisselerindeki düşüşlerin neden olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından hedef aldığı teknoloji devi Amazon'un hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti. Apple ve Chesapeake Energy Corporation’a ait hisseler de sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 2 gerileyerek endekslerdeki düşüşe öncelik edenler arasında yer aldı.