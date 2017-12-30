Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ulaşım ve haberleşme yatırımlarına son 15 yılda 380 milyar 200 milyon lira yatırım yapıldı. Gelecek yıl ise 28 milyar 800 milyon liralık yatırım planlanıyor. Bakanlığının 2017 değerlendirmesi ve 2018 çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sadece bu yıl 15 milyar 900 milyon lira tutarındaki 123 projeyi hizmete açtıklarını belirterek, gelecek yıl tamamlanacak 47 milyar 700 milyon lira tutarındaki projeyi de başlattıklarını ifade etti. Toplam yol ağının yüzde 38,5’inin bölünmüş yol olduğunu, trafiğin yüzde 80’inin bu yollardan gerçekleştiğini, 2019 yılında tüm bölünmüş yolları birbirine bağlayacaklarını söyleyen Bakan Arslan, 2018 yılında ulaşımı kolaylaştıracak tünelleri hizmete açacaklarını ifade etti. Rize-Erzurum yolu üzerindeki Ovit tüneli ile Kırık ve Dallıkavak tünellerinin tamamlanmasıyla güzergâhın 41 kilometre kısalacağını, bu üç tünelle Karadeniz limanlarının Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz’e bağlayanacağını ifade etti. Arslan, kara yollarına 15 yılda 50 milyon ağaç diktiklerini, bu yılki sayının 4,3 milyon olduğunu ifade etti.



PTT’DE 10 GÜNDE İŞBAŞI

Bakan Arslan, PTT’ye alınacak bin 750 personele yönelik düzenleme yaptıklarını belirterek, “İnşallah 10 gün içinde işlerine başlamış olacaklar.” dedi. Bu yıl PTT’nin bin 750 kişiyi işe almak üzere mülakata çağırdığını ve işe başlamaları adına davette bulunduğunu anımsatan Arslan “Güvenlik soruşturmaları devam ederken Danıştay’ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde onları başlatamadık ancak bir düzenleme yapıldı. İnşallah 10 gün içinde işlerine başlamış olacaklar” diye konuştu.

Çalışmalarda son durum

2018’de 15 bin kişiye tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı alanında istihdam sağlanacak.

Ankara-Sivas YHT hattında 2018 sonunda test sürüşleri, 2019’un ilk yarısında da yolcu taşımacılığı başlayacak.

Van Gölü’nde çalışacak 2 feribottan ilki yılbaşında, diğeri yıl ortasında işletmeye alınacak.

Marmaray’da bugüne kadar 238 milyon (Türkiye nüfusunun 3 katı) yolcu taşındı. 2019 hedefi 68 milyon.

Hava yolunda taşınan yolcu sayısı 195 milyonla rekor kırdı. Önümüzdeki yıl 200 milyon aşılacak.

Türksat 5A 2020, Türksat 5B ise 2021 yılında uzaya gönderilecek, Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

İstanbul yeni havalimanında gerçekleşme oranı yüzde 75-75 seviyesinde. İlk uçak şubat ayında inecek, açılış 29 Ekim 2018’de.

Kanal İstanbul için etüt çalışmaları sürüyor, proje 2018’de netleşecek.

Türkiye’nin her yerinde ulaşımda ve kamu hizmetlerinde kullanılabilecek Türkiye Kart, 2018’de hayata geçecek.

PTT Kâğıtsız Ofis projesini başlatacak.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıklayan Bakan Arslan “2 Ocak’tan 2 Ocak’a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız” dedi.

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine geçen yılın başında da zam yapılmıştı. Otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2,25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçiş ücreti yüzde 15, Boğaz köprüleri ücreti yüzde 48 oranında artırılmıştı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretleri yüzde 26 indirilmişti. 2 Ocak 2017’de 3,54 seviyesinde olan dolar dünkü seviyelerde kalırsa, zam oranı yüzde 7 civarında olacak.