Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetiminde olacak. 22 Haziran 2017’de Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik uyarınca yürütülecek uygulama ile sosyal yardımdan yararlanan vatandaşların iş hayatına kazandırılarak istihdam edilmesi amaçlanıyor. Uygulama ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR’a kayıtlı 18-55 yaş arasındaki işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi hâlinde, bu vatandaşların işveren sigorta primi 1 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanacak. Bu şartları taşıyan 157 bin yoksul bulunuyor. İşverenler için başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu kişiler oluşturacak.



BİR KİŞİ İÇİN 364 LİRA

Bakanlık, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerine ait tutarını karşılayacak. Teşvikin aylık işçi başına 364 lira olması planlanıyor. Ayrıca sigortalının destek kapsamında çalışmaya başladığı iş yerinden bir yıllık destek süresi dolmadan ayrılarak başka bir yerde işe başlaması durumunda da iş yeri, kalan teşvik süresi kadar olan destekten yararlanabilecek. Ayrıca İŞKUR tarafından teklif edilen işleri, sebep olmaksızın 3 kez reddedenlerin sosyal yardımı bir yıl kesilecek. İşverenlerin uygulamaya katılması için özek sektör iş yerinin ek istihdam sağlamış olması gerekiyor.