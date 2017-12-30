Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerî araçlarda tescilli NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç “Askerî tipteki zırhlı araçlar millî ve yerli olarak üretiliyor. Özellikle Batı dünyasında kendi sanayisini kurmuş ve teknolojisiyle bunları satan birçok ülke var. Otokar, bu lige girdi. Söz konusu ülkeler kendi ürünlerini alıyor. Bizim öncelikli hedef pazarımız, kendi ülkelerinde üretim yapamayan dost ve müttefik ülkeler. Aslında pazarımız kendisi üretmeyen tüm dünya. Güney Amerika, Afrika, Körfez ülkeleri ve Asya’da bu tip ihtiyaçları olan müttefik ülkelerimiz.” dedi.