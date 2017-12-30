Askerî araçlarda tescilli NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç “Askerî tipteki zırhlı araçlar millî ve yerli olarak üretiliyor. Özellikle Batı dünyasında kendi sanayisini kurmuş ve teknolojisiyle bunları satan birçok ülke var. Otokar, bu lige girdi. Söz konusu ülkeler kendi ürünlerini alıyor. Bizim öncelikli hedef pazarımız, kendi ülkelerinde üretim yapamayan dost ve müttefik ülkeler. Aslında pazarımız kendisi üretmeyen tüm dünya. Güney Amerika, Afrika, Körfez ülkeleri ve Asya’da bu tip ihtiyaçları olan müttefik ülkelerimiz.” dedi.
Dost ve müttefik ülkelerle büyüyecek
30.12.2017 - 03:01 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’daki fabrikasında sanayi alanında üretim yapan Otokar’ın geliştirdiği askerî araçlar 30’dan fazla dost ve müttefik ülkenin savunma sanayisine destek oluyor.
Etiketler : otokar,sakarya,
532038 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/532038.aspx
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