Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özlü, kurulacak şirkete piyasayı çok iyi bilen yerli bir CEO atanacağını da belirtti. Bakan Özlü, TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Bakan Özlü konu başlıklarıyla şunları söyledi:

YERLİ OTO: Herkes otomobilin ayrı bir kısmını yapmayacak. 5 kişi ortak girişim grubu dediğimiz grup bir ortak şirket oluşturuyor. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Bu 5’ten birisinin izlerini taşımayacak olan bir şirket. Yüzde 20 ortak olduğu, yeni bir şirket kuracağız. Şu andaki üyelerin hedefi elektrikli bir otomobil üretmek. Satabileceğimiz bir arabanın tanımını yapacağız. Proje 2 faz. 24+24. Birinci 24 başladı devam ediyor. Bu süreçte ilk fazda şirketleşmeyi tamamlayacağız, prototip tasarım ve üretimini tamamlayacağız. Ve dünyanın en saygın firmalarında çalışmış görev yapmış deneyimli bir ismi projenin başına koyacağız. Yeni bir CEO. Şu anda onu çalışıyoruz. Arayış içerisindeyiz. Türk olacak. İkinci faz seri üretim, pazarlama dönemi. Fabrikanın kurulacağı yerin belirlenmesi, düşük yoğunluklu olmak üzere üretim süreçlerini başlaması bu da ikinci faz. 2019’da prototipi çıkarmayı, 2021’de de seri üretime geçip pazarlamayı hedefliyoruz. Kaliteli ve düşük fiyatlı bir ürün çıkarmaya çalışacağız.

KOSGEB KREDİLERİ: Krediler 2018’de devam edecek. Daha çok imalat sanayi sektörümüzü destekleyeceğiz. Türkiye’nin ihracatında ve imalat sanayinde yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 4’lerden yüzde 8’lere, yüzde 16’lara çıkması lazım. Bunun önemli bir kısmını KOSGEB’den destekleyeceğiz.

SANAYİ 4.0: 4’üncü sanayi devriminin gerçekleştiren ülkelerden birisi olacağız. Bu konuda çok güzel bir çalışma devam ediyor. Bunu sanayimizi temsil eden STK’larla birlikte yürütüyoruz. Bakanlığımızdaki bir grup tamamen bunun üzerine yoğunlaşmış durumda. Sanayi 4.0 için AB fonlarından 450 milyon avro kullanılacak… Robot askerler de Sanayi 4.0’ın parçası olarak hayat bulacak. Robotlar hayatlarımıza daha çok girecek. Şuanda daha çok insansız sistemler üzerine yoğunlaşıyoruz. Robot dediğimiz sistem uzaktan kumanda edilebilen, kendisi öğrenip uygulayabilen sistemler. Haber Merkezi ANKARA