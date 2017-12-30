Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere 8 kategoride 24 ödül verildi. Araştırmada Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre Tüpraş, Petrol Ofisi ve THY, “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” olurken, Çelikler Taahhüt İnşaat,

Nurol Makine ve YSE Yapı Sanayi “Cirosunu En Çok Artıran Şirketler” arasında yer aldı.

“En Çok Kâr Eden Şirketler” kategorisinde Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell, “Kârını En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Çelik ve Çelikler Taahhüt İnşaat ilk 3 sırayı paylaştı.

“En Çok İhracat Yapan Şirketler” Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrika ve Arçelik, “İhracatını En Çok Artıran Şirketler” ise Tepe İnşaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol Ürünleri oldu.

“En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, LC Waikiki Mağazacılık ve Türk Telekom, “Çalışan Sayısını En Çok Artıran Şirketler” kategorisinde ise Sinpaş Yapı, Aras Elektrik Dağıtım ve Altın Ateş Kimya yer aldı.