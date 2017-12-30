Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şölen Üst Yöneticisi Elif Çoban “Biz bugün adı çikolatayla özdeşleşen ülkelere ihracat yapabiliyorsak, bunu aynı zamanda gıda güvenliğinde sahip olduğumuz güçlü altyapıya ve yüksek teknolojimize borçluyuz. Bizim için en önemli dönüm noktalarından biri 2007 yılında dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality kapsamına girmemiz oldu. 200’ü aşkın ürünümüzü ABD’den Maldivler’e kadar birçok ülkeye ihraç ediyoruz. 2016 ciromuz 763 milyon liraydı. 2017 hedefimiz 1 milyar lirayı geçmek. Gelecek yıllar için hedefimizi 500 milyon doları aşmak olarak belirledik” dedi.