Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciler “ürünün ucuz olduğu algısını oluşturmak” amacıyla uygulanan ve “sonu 99 kuruşla biten” etiket uygulamasına tepkili. Söz konusu uygulama “bedava kargo” haklarında da mağdur ediyor. Şöyle ki, 100 TL ve üzeri alışverişin bedava kargoya tabi olduğu durumlarda, 99 TL 99 kuruşluk alışveriş, kargo kapsamının dışında kalıyor. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz “Tüketiciler bir taraftan 1 kuruşluk para üzerini alamazken, diğer yandan da, örneğin 150 lira ve üzeri alışverişle katılabileceği hediye çekilişine, 149,99 liralık ürün fiyatı nedeniyle katılamamaktadır. Tüketici zaten 1 kuruş para üstü alamadığı için, 150 lira ödemektedir. Yine aynı şekilde internet alışverişlerinde bazen 1 kuruş yüzünden tüketici ücretsiz kargo hakkından yararlanamamaktadır. Vatandaş 1 kuruş yüzünden iki mağduriyet yaşıyor. Bununla ilgili son günlerde çok sık şikâyetler almaya başladık. Milyonlarca 1 kuruş, market kasalarında kaldı. Mağazalarda da kuruşlar dikkate alınmıyor. Bazı firmalar 10 kuruşları da vermiyor.