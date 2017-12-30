Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmada ilk sırada ise Garanti Bankasının bünyesinde bulunduğu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) 90 puanla yer aldı. Alt kategoriler bazında da incelemelerin yapıldığı araştırmada “Hesap Yönetimi” kategorisinde Garanti Bankası 85 puanla Avrupa’da birinciliğini elde etti.