Araştırmada ilk sırada ise Garanti Bankasının bünyesinde bulunduğu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) 90 puanla yer aldı. Alt kategoriler bazında da incelemelerin yapıldığı araştırmada “Hesap Yönetimi” kategorisinde Garanti Bankası 85 puanla Avrupa’da birinciliğini elde etti.
Garanti, internet bankacılığında Avrupa ikincisi
30.12.2017 - 03:40 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 03:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Garanti Bankası, araştırma ve danışmanlık şirketi Forrester Research tarafından internet bankacılığı alanında “Avrupa’nın en iyi 2. bankası” seçildi.
Etiketler : garanti,internet bankacılığı,
532047 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/532047.aspx
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