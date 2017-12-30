Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye çapında 450 Money Club Kart üyesi arasında yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 70’i yılbaşını kendi evinde, yüzde 23’ü ise yakınlarının evinde geçirmeyi tercih ediyor. Araştırmaya göre, evde geçirilen yılbaşıların vazgeçilmezi kuru yemiş, market alışverişlerinde en fazla tercih edilen ürün olarak dikkati çekerken, yılbaşı sofraları için yemek tercihlerinde ise etli yemekler, ızgara kırmızı et ve hamur işi tatlılar ilk sıraları alıyor. Söz konusu dönemde yapılan alışverişin yüzde 70’inde yılbaşı gecesine özel liste yapılıyor.