Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMSF 10 yılı aşkın bir süredir "Uzanlar"a yönelik yürüttüğü çalışmada dün önemli bir sonuç aldı. Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği savcı ve TMSF'nin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda, "Uzanlar"ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon TL, dün itibarıyla TMSF'nin hesaplarına aktarıldı. Çalışma kapsamında, TMSF Motorola ile de iş birliği yaptı. Söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceği belirtildi. AA