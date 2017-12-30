Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu karar ve geri dönüşlerle birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde KGF ile 100 milyar TL üzerinde bir kredi hacmi doğacak. KGF şu anda kendine tanınan 250 milyar TL’lik kefalet limitinin yaklaşık 200 milyar TL’lik kısmını kullanmış durumda. Kalan tutar ise bugüne kadar kullandırılmamıştı.