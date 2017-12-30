Bu karar ve geri dönüşlerle birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde KGF ile 100 milyar TL üzerinde bir kredi hacmi doğacak. KGF şu anda kendine tanınan 250 milyar TL’lik kefalet limitinin yaklaşık 200 milyar TL’lik kısmını kullanmış durumda. Kalan tutar ise bugüne kadar kullandırılmamıştı.
KGF’ye 50 milyar liralık taze kaynak
30.12.2017 - 04:06 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kalan 50 milyar TL’lik kefalet hacminin kullanıma açılmasına ilişkin karar Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı.
Etiketler : kredi garanti fonu,
532053 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/532053.aspx
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