Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 2018 yılı için ne kadar oldu? AGİ nasıl hesaplanır? 6 milyon çalışanın merakla beklediği 2018 asgari ücret (AGİ) net bin 603 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla milyonlarca çalışan, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı. Asgari ücretin içinde AGİ var mı? Yeni (2018) asgari ücrete AGİ dahil mi? 2018 Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların cevabı...

2018 AGİ NE KADAR OLDU? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2018 (AGİ)

Uzun zamandır büyük bir merakla beklenen asgari ücret konusunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ediyor. Fakat, Bakan Sarıeroğlu asgari ücret açıklamasında AGİ hakkında açıklamada bulunmadı. AGİ ile ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içeriğinde yer alacaktır.



AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI (KESİNTİLİ 2018 NET AGİ)



Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen işçinin 67,65 lira tutarındaki günlük asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.





KİM NE KADAR AGİ ALACAK? (2018 NET ASGARİ ÜCRET TUTARLARI)



Buna göre tutarlar şöyle oluştu:

Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira

Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira

Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira

Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira

Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR? (AGİ HESAPLAMA)

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5

Üçüncü çocuk için %10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er



indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.





KİMLER AGİ'DEN YARARLANIR?



Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?



Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ ÖDENMEZSE NE OLUR



AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.