Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlar illerine göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak.



İşte o evler:

1- Afyonkarahisar ili Bayat ilçesinde 33 konut ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Ocak 2018 - 30 Mart 2018 tarihleri arasında açık satışa sunulacak. 2+1 daireler 106 bin 392 TL’den başlayan fiyatlar ve 354,64 TL’den başlayan taksitlerle satılacak. Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi’nde ise 86 konut dar gelirli vatandaşa satılacak.

2-Trabzon Pelitli 2. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 41 adet 3+1 konut satışa sunulacak. Başvuru tarihleri 08 Ocak 2018 - 17 Ocak 2018 olarak belirlendi. 175.732 TL’den başlayan fiyatlar, 1.098 TL’den başlayan taksitlerle dar gelirli ev sahibi olacak. Trabzon İli Yomra İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesinde ise 511 konut yapılacak.

3- Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesinde 57 adet konut ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 02 Ocak 2018 - 30 Mart 2018 tarihleri arasında açık satışa sunulacak. 104.075 TL’den başlayan fiyatlar ve 346,92 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunulacak. Yozgat İli Merkez İlçesi Medrese Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi kapsamında ilerleyen günlerde 297 konut daha satışa çıkacak.

Diğer illerde yapılacak satışlar için konut sayısı açıklanırken tarihler ve fiyatlar henüz netleşmedi. TOKİ tarafından yapılan açıklamalarda 2+1 daireler için aylık ortalama taksitin 550 lira, 3+1 daireler için de 750 lira olduğu belirtildi.

4-Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet konut, diğer bir projede 283 konut satışa çıkacak. Adana İli Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi’nde ise 283 adet konut hayata geçecek.

5-Ankara İli, Kahramankazan ilçesinde 334 adet konut hayata geçecek. Ankara İli Mamak İlçesi Altıağaç-Karaağaç ve Hüseyingazi Mahalleleri Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm projesinde toplam 3 bin 880 konut inşa edilecek. Anayurt ve Gülseren Mahalleleri Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm projesinde 447 konut hayata geçecek. Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde ise toplam 3 bin 735 konut inşa edilecek. Kuzey Ankara Kent Girişi’nde ise 4 bin 927 konut satışa çıkacak.

6-Çorum İli, Merkez İlçesi, Kuruçay Mahallesi’nde 699 konut inşa edilecek.

7-Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Üçkuyu Mahallesi’nde 546 konut satılacak. Aynı bölgede 720 konutluk bir proje daha hayata geçecek.

8-Elazığ İli Merkez İlçesi Bizmişen-Aşağı Holpenk Mahallesi’nde 363 konut satılacak. Elazığ İli Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında da 277 konut alt gelirli vatandaşla buluşacak.

9-Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Mavikent Mahallesi’nde 643 konut, Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Mahalles’nde 807 konut, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 1. Etap 913, 2. Etap 749 konut, 3. Etap 694 konut, 4.Etap 439 konut hayata geçecek. Yine Beylerbeyi Mahallesi’nde diğer bir projede 666 konut yapılacak.

10-Gümüşhane İli Merkez İlçesi Çamlıca Mahallesi 528 konut satışa çıkacak.

11-Hatay İli Payas İlçesi’nda 937 konut yapılacak.

12-Konya İli, Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde 334 konut yapılacak.

13-Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi’nde 141 konut satışa çıkacak.

14-Sivas Merkez Yenimahalle’de 762 konut yapılacak.

15-Tokat İli Merkez İlçesi Dedeli Mevkii’nde 436 konut inşa edilecek. Tokat İli Niksar İlçesi Kültür Mahallesi 4. Etap projesinde de 306 konut hayata geçecek.

16- Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Maşuk Bölgesi, 5. Bölge 2. Etap projesinde 642 konut, Küçükler (Akabe) Mevkii’nde 315 konut, Şanlıurfa Viranşehir’de ise 472 adet konut yapılacak. Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi’de 86 konut yapılacak.

17-Çankırı İli Merkez İlçesi Kentsel Dönüşüm 2.Etap projesinde 502 konut satışa çıkacak.

18-Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mah. Kentsel Dönüşüm projesi 1.Etap projesinde 793 konut, 2. etapta ise 857 konut hayata geçecek.

19-Kars İli Sarıkamış İlçesi Erenler-Tepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi kapsamında 316 konut satışa çıkacak.

20-Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesinde 1126 konut inşa edilecek.

21-Muş Merkez Kale Mahallesi’nde 715 konut yapılacak.

22-Niğde İli Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesinde toplam 1639 konut yapılacak.

23-Rize Merkez Hamamderesi Kentsel Dönüşüm projesinde 759 konut hayata geçecek.

24-Siirt İli Baykan İlçesi Veysel Karani (Ziyaret) Beldesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesinde 55 konut ve 145 dükkan yapılacak.

25-Van İli Erciş İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesinde 407 konut yapılacak.

26-Bursa İli Gemlik İlçesi Kayhan - Cihatlı Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesinde 224 konut satışa çıkacak.

27- Edirne İli, Merkez İlçesi, Fırınlarsırtı Arnavutköy Mahalleleri’nde 137 konut satılacak.

28-İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda 448 ve 399 konutluk 2 ayrı proje satışa çıkacak. Üsküdar’da 173, Beyoğlu’nda 397, Gaziosmanpaşa’da 796, Maltepe’de 305 konut dar ve orta gelirli vatandaşla buluşacak.

29-İzmir İli Tire ilçesinde 529 konut satışa çıkacak. Torbalı’da 315, Kemalpaşa’da 679 konut satışa çıkacak.

30-Kırklareli İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi’nde 535 konut inşa edilecek.

31-Kocaeli ili, Gölcük İlçesinde 541 konut yapılacak. 32-Manisa ili Yunusemre ilçesinde 748 konut yapılacak. Aynı bölgede bir başka projede de 775 konut satışa çıkacak.

32-Ordu İli Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde 311 konut hayata geçecek.

33-Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi’de 953 konut yapılacak. Samsun İli Canik İlçesi’nda ise 127 konut inşa edilecek. Samsun İli, Tekkeköy İlçesi’ndaki projede ise 276 konut satışa çıkacak.

34-Zonguldak İli Merkez ilçesinde ise 766 konut TOKİ eliyle yapılacak.