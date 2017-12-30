Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Salih Özman, 2017 yılının ekonomik performansını değerlendirdi. Yatırımcıların kar oranları üzerinde incelemelerde bulunan Özman, yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım çeşitleri hakkında bilgiler verdi.

“Altın ve euro yüzde 22, dolar yüzde 7 kazandırdı”



Dolara yatırım yapan vatandaşların 2017’yi diğer yatırım seçeneklerine göre zararlı kapattığını vurgulayan Salih Özman, “2017 ekonomi anlamında güzel geçmedi. Enflasyon daha önceki yıllardan daha fazla arttı. 2017 yılı Türk parasının kıymetini kaybettiği bir yıl olarak tarihe geçti. Enflasyon yüzde 12 oldu. 1 Ocak 2017’de gram altının fiyatı 131 liraydı. 2017 yılı sonu itibariyle 160 lira oldu. Yüzde 22’lik bir artış yaşadı, 2017’de döviz de TL karşısında değer kazandırdı. Euro 1 Ocak 2017’de 3 lira 71 kuruştu. Yılsonu itibariyle 4 lira 54 kuruş oldu. Euro TL karşısında iyi bir performans sergiledi ve yatırımcısına yüzde 22 kazandırdı. Hem altın hem de euro enflasyon rakamlarının üzerinde bir getiri sağladı. 1 Ocak 2017’de 3 lira 54 kuruş olan dolar, yılsonu kapanışı itibariyle 3 lira 79 kuruşu yaptı. Bu da doların TL karşında yüzde 7 değer kazandığını gösteriri. En az getiri elde eden yatırım aracı böylece dolar oldu. Hatta enflasyonun altında bir getiri sağladı. Bu da Türkiye’de dolar yatırımı yapan vatandaşların zarar ettiğini gösterir” dedi.

“10 bin liralık altın veya euro alan 2 bin 200 TL kazandı”



2017 yılının başında yapılabilecek yatırımlar ve kar oranları hakkında da açıklamalarda bulunan Özman, “2017 yılı başında altına veya euroya yatırım yapan vatandaşlar kazançlı çıktı. Yatırımlarını euroya veya altına yapan vatandaşlar, dolara yatırım yapan vatandaşlara göre 3 kat daha fazla kazandı. 2017 yılı başında altına 10 bin TL yatıran vatandaşın yılsonunda 12 bin 200 TL’si olacaktı. 10 bin TL’lik euro alan vatandaş yine 2 bin 200 TL kar edecekti. 10 bin TL’lik dolar alana vatandaş ise 1 yılda sadece 700 TL kazanacaktı. Yani 1 yıl sonunda parası 10 bin 700 TL olacaktı” diye konuştu.