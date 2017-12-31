Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu ve özel sektör yatırımlarla birlikte 2018 yılında ilk defa 1 trilyon lira sınırının aşılması bekleniyor. Küresel ekonomide canlanma görüldüğüne dikkati çeken Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan “İhracatımızdaki artış devam ediyor. O nedenle 2018 yılında yatırımlarda canlanma olacağını düşünüyoruz. Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80’lere çıkması yeni yatırımların gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu açıdan da yatırımlar çok daha iyi noktaya gelecek. Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki 2018 yılında ilk defa kamu ve özel yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek” diye konuştu. Özel kesimin son 15 yılda çok güçlendiğine ifade eden Elvan, özel sektör yatırımlarının 2002 yılına göre 4 kat arttığının altını çizdi. Elvan, toplam yatırımlar içinde özel sektörün payının yüzde 86, kamu yatırımlarının ise yüzde 14 olduğunu belirterek, “Biz özellikle özel kesimin yatırımlarının hızlandırılmasının önünü açacak alanlara yoğunlaşıyoruz. Bunlar ulaşım, sağlık, baraj, gölet, sulama yatırımları olabilir. Biz özel sektörün tarıma, sanayiye daha fazla yoğunlaşmasını arzu ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.