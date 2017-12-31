Tofaş, Avrupa Birliği haricinde Amerika, Japonya, Çin, Kuzey Kore, İsviçre gibi 20 ülkeyi kapsayan ve en büyük ölçekte AR-GE yatırımı yapan ilk 2500 şirketin yer aldığı listenin 2016 mali yıl sonuçlarına göre, üst üste üçüncü defa Türkiye’nin en çok AR-GE yatırımı yapan şirketi oldu. Bir önceki yıl 182,5 milyon avroluk AR-GE yatırımıyla listenin 547’nci sırasında yer alan Tofaş, 2016 yılında 204,2 milyon AR-GE yatırımıyla 12 basamak birden yükselerek 535’inci sıraya yerleşti. 2015 yılına göre AR-GE yatırımlarını yüzde 31 oranında artırdıklarını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Tofaş olarak 2016 yılında ciromuzun yüzde 5,2’sini AR-GE’ye ayırdık. Listede üst üste üçüncü defa Türkiye’nin en çok AR-GE yatırımı yapan firması olarak girmiş olmamız ise Tofaş olarak AR-GE faaliyetlerine verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi” dedi.
Tofaş, AR-GE yatırımlarında Türkiye lideri
31.12.2017 - 03:14 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Komisyonu çatısı altında yer alan Ortak Araştırma Merkezi, endüstriyel AR-GE yatırımı yapan şirketlerin 2017 yılı skor listesini açıkladı.
Etiketler : tofaş,ar ge,
532290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/532290.aspx
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