Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tofaş, Avrupa Birliği haricinde Amerika, Japonya, Çin, Kuzey Kore, İsviçre gibi 20 ülkeyi kapsayan ve en büyük ölçekte AR-GE yatırımı yapan ilk 2500 şirketin yer aldığı listenin 2016 mali yıl sonuçlarına göre, üst üste üçüncü defa Türkiye’nin en çok AR-GE yatırımı yapan şirketi oldu. Bir önceki yıl 182,5 milyon avroluk AR-GE yatırımıyla listenin 547’nci sırasında yer alan Tofaş, 2016 yılında 204,2 milyon AR-GE yatırımıyla 12 basamak birden yükselerek 535’inci sıraya yerleşti. 2015 yılına göre AR-GE yatırımlarını yüzde 31 oranında artırdıklarını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Tofaş olarak 2016 yılında ciromuzun yüzde 5,2’sini AR-GE’ye ayırdık. Listede üst üste üçüncü defa Türkiye’nin en çok AR-GE yatırımı yapan firması olarak girmiş olmamız ise Tofaş olarak AR-GE faaliyetlerine verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi” dedi.