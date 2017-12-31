Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye’nin 23,2 milyon abonesi, 2017’de toplam 88 milyar dakika konuştu, 34 milyar SMS gönderdi ve 598 milyon GB data kullandı. “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” ile 104 ülkede tarifelerini tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanan Vodafone Red’lilerin aylık ortalama internet kullanımı ise son 1 yılda yüzde71 artarak 6,6 GB’a ulaştı. Vodafone Red’in, indirim ve özel ayrıcalıklarla sağladıkları tasarruf ise 350 milyon TL’yi aştı. Vodafone’un 26 yaş ve altı gençler için hayata geçirdiği FreeZone platformuyla son 7 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 173 milyon TL’ye ulaştı. FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 90 milyon TL’yi bulurken, FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçelerine 7 yılda 83 milyon TL katkı sağlandı.