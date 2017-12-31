Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 5 yıldır kentsel dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Özhaseki ancak bazı problemler yaşandığını söyledi. Bundan böyle yerinde dönüşüm gerçekleştireceklerini ifade eden Özhaseki şunları kaydetti: İnsanların evini yıktıktan sonra ‘Sizin 3 tane evinizi yıktık ama bir tanesini veririz’ gibi bir mantık doğru değil. İçerisinde oturanın ev, konut, hane hakkını kollamak üzere herkese ev vermek esas. Onların boşalttıkları yerleri de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde sosyal donatı alanı olarak kullanıp, o ilçenin daha da rahatlamasını sağlamak da esas. Yıkılan binaların yerini rant getirici bir unsur değil o ilçeleri rahatlatacak, ihtiyacı olan sosyal donatıları neyse, yeşil alan mı otopark mı sağlık alanı mı vesaire neyse bütün bunları planlayarak yapacağız. Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteği süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.