Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla girerken, yatırım araçlarının 2017’deki performansları da belli oldu. Borsa İstanbul’da 2016 yılını 78.139 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2017 yılında rekor üzerine rekor kırmasının ardından, yılı yüzde 47,6 artışla 115.333 puandan kapattı. BIST 100 endeksi, 2017’de aylık bazda 10 ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, sadece eylül ve kasım aylarında değer kaybetti. Yıl genelinde 29 defa kapanış rekoru kıran endeksin, 2017 yılındaki değer artışının, ekonomik aktivitedeki toparlanma ve buna bağlı olarak şirket kârlılıklarındaki artış ile küresel piyasalarda etkili olan risk iştahından kaynaklandığını belirtiliyor.



AVRO DİKKAT ÇEKTİ

BIST 100 endeksinin ardından en fazla yükseliş kaydeden finansal araç, Avrupa’daki siyasi belirsizliklere rağmen yüzde 22,5 ile avro oldu. Avro, kasım ayında 4,7215 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü, yılı da 4,5490’dan tamamladı. Yıl boyunca gördüğü tarihi zirvelerle gündemden düşmeyen dolar kurunun yıllık getirisi ise yüzde 7,7 seviyesinde kaldı. Ocak ayının ardından üst üste 7 ay değer kaybeden dolar kuru, eylül ayında 3,3888 ile yılın en düşük seviyesini, kasım ayında ise 3,9830 ile en yüksek seviyesini gördü.



ALTIN, DOLARI GEÇTİ

Dolar; eylül, ekim ve kasım aylarını yükselişle tamamlasa da, aralık ayında tekrar düşüşe geçti ve yılı 3,7940 seviyesinden kapattı. Tasarruf sahiplerinin en fazla tercih ettiği finansal araçlardan altının gram fiyatı ise, yüzde 21,1 artış kaydetti. Gram altın, yıl içinde 165,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2017’yi de 158,80 TL’den tamamladı.