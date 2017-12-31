Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörüne yerli yatırımcıların da ilgi göstermesi gerektiğini söyledi. Son olarak Bank Of China’nın Türkiye’ye geldiğini, Körfez’in de sektöre ilgi duyduğunu belirten Mehmet Ali Akben, “Yerli yatırımcılarımızın bu alanda söz sahibi olması lazım. Zaman geliyor, bir takım operasyonlara maruz kalıyoruz. Bu durumda içeride yerli, güçlü yapılar bulunması şart. İş adamlarımız banka kuramıyorsa, diğer finansal kuruluşlardan (leasing, tüketici finansmanı gibi) kursun. Bu çağrıyı hep yapıyorum. Sermaye önce içeride birikir. Sektörün yüzde 46-47’si yabancı sermayeli. Tabii ki dışarıdan da sermaye çekmemiz lazım, bu güzel bir durum. Demek ki, ülkemize güveniyorlar. Bunun yanında, içerideki yastık altı ya da atıl duran varlıkların da sermayeye yansıması lazım. Türkiye’deki güçlü, ama banka sahibi olmamış ya da bankalarını satan iş adamlarının, tekrar bu alana yatırım yaparak, yeniden finansal kuruluş sahibi olma yönünde çaba sarf etmelerini umuyorum. Yerli yatırımcılar sıfırdan olacağı gibi, TMSF’nin elinde bulunan bankaları da satın alarak banka kurabilir. Bankacılık sektörü stratejik bir alandır. Buralarda yerli yatırımcıların önemi büyüktür. Bunu bir kişi yapamıyorsa, ortaklık şeklinde de olabilir” dedi.

2018 yılında sektöre yeni katılımlarla ilgili olarak da Akben, “Emlak Bankası’nın kuruluş işlemleri tamamlandı. Onlar gelecek. Bunun yanı sıra PTT gelecek. ‘PTT Bank’ diye bir katılım bankası tasarlanıyor. PTT’nin 4 bin 500 civarında irtibat noktası olması avantaj” diye konuştu.