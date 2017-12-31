Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, “İhracat yaptığımız ülkelerin yaklaşık üçte biri Afrika’da yer alıyor. Angola, Cape Verde, Cezayir, Etiyopya, Fas, Gana, Güney Afrika, Kenya, Liberya, Libya, Nijerya, Mali, Mısır, Senegal, Sudan, Tanzanya ve Tunus’a ihracat yapıyoruz. Bu ülkelere ihraç ettiğimiz ürünler itfaiye, çöp, vidanjör, uzanabilir treyler, semi treyler, su tankeri, akaryakıt tankeri, mobil bakım aracı, kanal açma, damper ve yol süpürme aracı... Ayrıca Senegal ve Tunus’a TOMA da satıyoruz. Afrika pazarı, potansiyeli oldukça yüksek bir pazar” dedi. Geçen yıl yaklaşık 145 milyon lira satış geliri elde eden Katmerciler, 64 milyon liralık da ihracat yaptı.