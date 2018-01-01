Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 işsizlik maaşı belli oldu. Peki 2018 yılında işsizlik maaşı ne kadar oldu? Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor. İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye kadar yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.

2018'DE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?



Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. 2018'deki işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.



İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.