Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçiler için başvuru süreci bugün başlıyor. Resmî Gazete’de yayınlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23 ve 24’üncü maddelerine göre, başvuru tarihi 11 Ocak’ta sona erecek. Başvurunun ardından süreç, tespit komisyonu incelemesi ve hak saliplerinin ilanı, ilana itirazlar, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan 2018 tarihini geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Kapsama, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar dahil ediliyor.

Başvuru yapanların, Devlet Memurları Kanunu’nda devlet memuru olma şartlarını karşılaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almayanların başvurusu kabul edilecek ve bu kişilerin varsa çalışmalarına ilişkin dairelere açtığı davalardan feragat ettiğine dair yazılı beyanı istenecek. Şartları karşılayanlar başvurularını, yarın başlayıp 11 Ocak’ta zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak.

İnceleme sonunda hak sahiplerinin ilanı 12 Oca-20 Şubat arası, ilana itirazlar 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin liste ilanı 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesi 3-22 Mart, sınav kurulu itirazı 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak.

Sorular işle ilgili olacak

Yapılacak sınavın yeri, gün ve saatine ilişkin bilgiler ilgili dairenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilip tutanağa geçirilecek. Başarı için en az 50 puan alma şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek. Sınav sonucu internet adresinde ilan edilecek ve bu tebligat yerine geçecek. Sorular iştigal konusunda yetkili sınav kurulu tarafından hazırlanacak.

Yanlış beyan işten edecek

Tüm aşamaları geçtikten sonra sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemeyecek. Sürekli işçi kadrosuna geçenlerin herhangi bir şekilde yanıltıcı bilgi ve belge verdiği tespit edilirse, herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamlarına son verilecek, yapılan ödemeler de genel hükümlere göre tahsil edilecek.