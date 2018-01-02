Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalık Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, söz konusu 6 milyar dolarlık yatırımı, yurt içi ve dışında inşaat ve enerji alanına aktaracaklarını söyledi. Çalık “Enerji, inşaat, tekstil ve madencilik alanları yatırım açısından önemli sektörler. Kuzey Afrika bölgesinde yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizle varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. 150 milyon dolar yatırım yaptığımız 2017 yılı cirosunun 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” dedi.

Türkiye açısından geçen yıl uygulanan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi uygulamasının reel sektörü canlandırdığını, büyümede önemli rol oynadığını söyleyen Çalık, Alternatifbank ile büyüdüklerini, Çalık Denim markasıyla Turquality kapsamında marka, tanıtım ve pazar desteği aldıklarını GE ile Türkiye ve bölge ülkelerde dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla yeni bir ortaklık anlaşması imzaladıklarını ifade etti.