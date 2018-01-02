Ajans, bugüne kadar vermeyi hedeflediği en yüksek destek tutarını, 2018 projeleri için tahsis etti. Buna göre, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yenilikçi projeler için 80 milyon lira olarak belirlenen destek, kazanan projelere aktarılacak. Desteklenecek projelerin seçiminde bilimsellik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle hareket edilecek. Sunulan projelerin desteğe uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek. Destek oranı, projenin niteliğine göre yüzde 90’a kadar çıkacak. Projelerin a6 ay ile 18 ayda tamamlanması istenecek. Başvurular ise 21-23 Mart arasında online ortamda kabul edilecek.
Gençlere yönelik proje getirene dev destek
02.01.2018 - 03:15 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 03:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), gençler ve çocuklar için kesenin ağzını açtı.
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532687 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/532687.aspx
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