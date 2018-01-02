Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ajans, bugüne kadar vermeyi hedeflediği en yüksek destek tutarını, 2018 projeleri için tahsis etti. Buna göre, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yenilikçi projeler için 80 milyon lira olarak belirlenen destek, kazanan projelere aktarılacak. Desteklenecek projelerin seçiminde bilimsellik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle hareket edilecek. Sunulan projelerin desteğe uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek. Destek oranı, projenin niteliğine göre yüzde 90’a kadar çıkacak. Projelerin a6 ay ile 18 ayda tamamlanması istenecek. Başvurular ise 21-23 Mart arasında online ortamda kabul edilecek.