Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marka, ülkenin 16 yıldır perakende dalında düzenlenen en saygın marka tercih seçimi anketinde “Jean Mağaza Zincirleri” kategorisinde ilk sırada yer alarak, en çok tercih edilen marka ödülüne lâyık görüldü. Ödül ile küresel başarılarına bir yenisini eklediklerini belirten COLIN’S Global Satışlar ve Pazarlama Direktörü Önder Ön “ Hedefimiz, Doğu Avrupa’daki başarılarımızı 2020 yılına kadar yatırım yaptığımız tüm ülkelere yaymak.” dedi. Colin’s aynı zamanda Rusya’nın en iyi bilinen 3 jean markasından biri olurken, Ukrayna’da düzenlenen Retail Awards’ta da 4 yıl üst üste en iyi giyim markası seçildi. Son aldığı ödül, 6 bölgede 1000 kişinin katılımıyla yapılan marka tercihinin sonucunda verildi.