Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırsatların işleri büyütmede önemli rol oynayacağı fikrinde olan iş adamlarının sayısı artarken, büyüme moralinin çok iyi kullanılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Bu görüşler, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği üyeleri arasında yapılan anketin sonucunda belirlendi. 2018 Yılı Beklentileri Araştırması’na göre yeni yılın en büyük fırsatları sanal para birimleri ile dijital dönüşüm çerçevesinde oluşuyor. Genç iş dünyası, bağımsız yatırım için kripto paraların büyük bir fırsat olduğu düşüncesinde birleşirken, yıl sonu dolar kuru beklentisini 4,30 TL, Avro kuru beklentisini de 5,20 TL olarak ifade ediyor. Genç iş adamlarının önemli bir çoğunluğu, bu yıl yatırım yapmayı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı planlıyor. Rakamlara bakılırsa, anketi cevaplayanların yüzde 60’ı yeni yatırım planlarken, yüzde 57’si de istihdamı artıracağını söylüyor. Her 3 iş adamından biri de “Bu yıl seçim olmaz” diyor. En önemli iki risk kaynağını da ekonomi ve dış politik ilişkiler olarak sıralıyor.

GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, yaptığı değerlendirmede üçüncü çeyrek büyümesinin çift haneye ulaşmasının büyük moral verdieğini, bu moralin iyi kullanılması gerektiğini ifade etti. Büyümenin rehavetine kapılmadan, işlere dört elle sarılarak çalışmanın önemine işaret eden Savcı, ARGE’ye daha çok önem verilmeli, katma değerli ürünlere geçişi hızlandırmalı, dijitalleşme sürecini iyi takip ederek ihracatta daha fazla ülke ve müşteriye ulaşmalıyız. Bu sayede sağlıklı altyapı kurmuş, hızlı büyümeyi de kalıcı ve sağlıklı hâle getirmiş oluruz.” diye konuştu.