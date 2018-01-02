Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, plastik, ambalaj lojistik ve beyaz eşya başta olmak üzere birçok alanda üretim yapan firmalara endüstriyel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Garanti Eğitim CEO’su Gürcan Akçay, Türkiye’de ilk kez norm kadro analizi yaptıklarına dikkat çekerek “Ölçüm yapılan proseste ideal olarak kaç kişinin çalışması gerektiğini bununla birlikte ideal üretim kapasite değerlerini tespit edebiliyoruz. Sistem bu analizleri yaparken çalışanları bir robot olarak değil, çalışma şartlarını yani sıcaklık, toz, nem, gürültü ve ağırlıkları göz önünde bulundurarak, yorulma oranı hesabını da yaparak sonuç raporunu oluşturuyor.” dedi. 2018’de Katar’da Ortadoğu ofislerini açacaklarını belirten Gürcan Akçay “Ortadoğu ofisimizi 2018’in ilk çeyreğinde açmış olacağız. Avrupa’nın cazibesi bitti. Artık Dubai, Katar, Suudi Arabistan hedef pazar. Planeteach Markası ile 2018’in ikinci yarısında dünyanın birçok ülkesinde eğitim organizasyonları yapmaya başlayacağız. İlk olarak belirlediğimiz 15 ülkede aktif olarak çalışmaya başlayacak sistemde ülkelerin konularında uzman ve kişisel marka haline gelmiş eğitmenler ile büyük eğitim organizasyonlarına hazırlanıyoruz.” dedi.