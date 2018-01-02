Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, motor silindir hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 1.600 cc’yi geçen ancak 2.000 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkarıldı. Öte yandan, makaron olarak bilinen boş sigara filtresinin asgari maktu vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlendi. Perakende satış fiyatı 16 lira olan ve 200 adet makarondan oluşan bir paket için uygulanacak ÖTV tutarı 10 lira olacak. Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ithalatında ton başına 300 dolar olarak uygulanan tütün fonu bedeli de 150 dolara düşürüldü.