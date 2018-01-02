Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün başlayan yeni uygulama ile ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı ise 1 liraya indirildi. Böylece çöpe atılan ekmek miktarının daha da azaltılması öngörüldü. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, 2008’de başlayıp 2010 ve 2011’de tüm ülkeye yayılan bu kampanya sonucunda Türkiye’de yaklaşık yüzde 20’ye yakın ekmek israfında azalma olduğunu dile getirdi. Günde yaklaşık 6 milyon ekmek israfının önlenmiş olduğu bilgisini veren Kemaloğlu kampanyanın yeni uygulamalarla devam edeceğini söyledi. Türkiye’de hâlâ günde 4,9 milyon ekmek çöpe atılıyor.