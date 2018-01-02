Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılı 115.333 puan ile rekor seviyede tamamlayan BIST 100 endeksi, son 5 yılın en iyi performansını sergiledi. 2017’de yıllık bazda yatırımcısına yüzde 47,6 getiri sağlayan BIST 100 endeksi, 2010’dan bu yana ilk defa 2 yıl üst üste değer kazandı. Analistler bu yıl da borsanın yükselişini sürdüreceğini belirtiyor. İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, dünya piyasalarında tahvilden hisse senedine doğru bir rotasyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ABD borsalarında 2018’de yüzde 10-15 artış potansiyeli görüyoruz. Türkiye borsasında da yüzde 15-20’lik artış potansiyeli olabilir. BIST 100 endeksinin öncelikle 120.000-125.000 bandında dengeleneceğini öngörüyoruz. Bu seviyelerin aşılıp aşılmayacağı, gelişmekte olan ülkelere olan risk iştahına ve dışarıdan gelecek kaynağa bağlı. Dünyaya göre ucuz olan sektörler, daha iyi performans sağlayacak. Bankacılık, sigortacılık, havacılık ve cam sektörleri ön plana çıkabilir” dedi.



HİSSE SEÇİMİNE DİKKAT

Garanti Yatırım’ın 2018 beklentilerini içeren raporunda da şu değerlendirmelere yer verildi: Hem bankaların hem de banka dışı sanayi ve hizmet alanında faaliyet gösteren şirketlerin olumlu finansal sonuçlar açıklamalarını bekliyoruz. Bu da şirketlerin borsa performansına yansıyacaktır. Bankacılık, havacılık, telekom, taahhüt, demir-çelik ve petrol arıtma gibi sektörlerin ön planda kalmasını, ancak hisse seçimlerinde sektörlerden çok şirketin kendi dinamiklerinin dikkate alınmasını öneriyoruz. 2018’de Türk borsasının performansının benzer borsalara göre daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çünkü mevcut durumda borsamızın değerlemesi, 12 aylık ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanı bazında, yüzde 35-40 gibi çok ciddi bir iskontoya işaret ediyor. 2018’de bu iskontonun daralmasını öngörüyoruz.