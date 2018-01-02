Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenen otomobil ve hafif ticari araç ürün gamları, tüm yurda yayılmış güçlü bayi teşkilatları ile 2017 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki iddialarını sürdürdüklerini kaydeden Aytaç, şöyle devam etti: Otomotiv pazarının bu yıl da 1 milyona yakın satış rakamıyla kapatacağını öngörüyoruz. 2016 sonunda gerçekleşen ÖTV artışı ve kur etkisine rağmen, önceki yıla yakın bir pazar büyüklüğü elde etmiş olmamız, Türkiye’de otomotiv sektörünün potansiyelini ortaya koyması açısından memnuniyet verici. Ticari ürün gamımızı Fiat Professional markası altında topladık. Fiorino ve Doblo modellerimiz, sınıflarındaki liderliklerini sürdürdü. Pazardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.