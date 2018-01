Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu kuruluşlarında ‘taşeron’ sıfatıyla çalışan işçilerin sürekli kadroya geçiş için başvurusu bugün başladı peki ne kadar devam edecek. Taşeron işçinin kadro başvuruları 11 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sınav ve itirazlar sonucunda kesinleşen listedeki işçiler 2 Nisan 2018’de kadroya geçecek. Sınav konusu bir çok işçinin kafasını kurcaladı, peki sınavda taşeron işçiye ne sorulacak? Taşeronun kadroya geçişi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi siz değerli okuyucularımız için bu haberde derledik. Kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçiler için başvuru süreci bugün başladı. Taşerona kadro uygulaması bugün, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurularıyla resmen başladı. Peki taşerona kadro süreci nasıl ilerleyecek? İşte taşeron işçilere kadro uygulamasında son gelişmeler. Resmî Gazete’de yayınlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23 ve 24’üncü maddelerine göre, başvuru tarihi 11 Ocak’ta sona erecek. Başvurunun ardından süreç, tespit komisyonu incelemesi ve hak saliplerinin ilanı, ilana itirazlar, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan 2018 tarihini geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Kapsama, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar dahil ediliyor.



Başvuru yapanların, Devlet Memurları Kanunu’nda devlet memuru olma şartlarını karşılaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almayanların başvurusu kabul edilecek ve bu kişilerin varsa çalışmalarına ilişkin dairelere açtığı davalardan feragat ettiğine dair yazılı beyanı istenecek. Şartları karşılayanlar başvurularını, yarın başlayıp 11 Ocak’ta zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak. İnceleme sonunda hak sahiplerinin ilanı 12 Oca-20 Şubat arası, ilana itirazlar 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin liste ilanı 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesi 3-22 Mart, sınav kurulu itirazı 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak.



Sorular işle ilgili olacak

Yapılacak sınavın yeri, gün ve saatine ilişkin bilgiler ilgili dairenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilip tutanağa geçirilecek. Başarı için en az 50 puan alma şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek. Sınav sonucu internet adresinde ilan edilecek ve bu tebligat yerine geçecek. Sorular iştigal konusunda yetkili sınav kurulu tarafından hazırlanacak.



Yanlış beyan işten edecek

Tüm aşamaları geçtikten sonra sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemeyecek. Sürekli işçi kadrosuna geçenlerin herhangi bir şekilde yanıltıcı bilgi ve belge verdiği tespit edilirse, herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamlarına son verilecek, yapılan ödemeler de genel hükümlere göre tahsil edilecek.



TAŞERONA KADRO İÇİN İLK BAŞVURULAR GAZİOSMANPAŞA'DA YAPILDI

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 500 taşeron işçinin, kadroya geçişi için müracaatlar başladı. İlk başvuruyu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta aldı. 696 sayılı KHK ile getirilen haklar kapsamında yüzbinlerce taşeron işçi, kadroya geçiyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 500 işçi için resmi süreç başlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kadroya geçiş için ilk müracaatları kabul etti. Yıllarca taşeron olarak çalışan işçiler ise büyük sevinç yaşadı. SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.



HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN



"İşini seven çalışan, çalışmak isteyen bu sınavlarını rahatlıkla geçer”

Kadro başvurusunu aldığı işçilerin sevincini paylaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,”Hem taşeronlar, hem ülkemiz hem de kurumlarımız açısından faydalı olacağını, daha sistemli bir çalışma yapılacağını düşünüyorum. Biz bünyemizde çalışan arkadaşlarımızla taşeron iş veren şeklinde değil, birlikte iş yapan anlayışla bu işi yürütüyorduk. Bu sistemle bunun daha rahat olacağını, verimli olacağını düşünüyorum. Bu bakımdan müracaatları yapan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz müracaat eden tüm işçi kardeşlerimizin müracaatlarını alıyoruz. Bir çok vatandaşımız yazılıya takılıyor. Bunu Cumhurbaşkanımız da defaatle zor bir sınav olmadığını söyledi. İşini seven çalışan , çalışmak isteyen bu sınavlarını rahatlıkla geçer” dedi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Kıran duyduğu sevinci anlattı. Kıran,"SGK kağıdı, sicil dokümanı, sabıka kaydı, beş adet fotoğraf, diploma örneği isteniyor. Bizim açımızdan çok güzel bir olay. Güzel bir duygu yaşıyoruz şuanda. Devletimizden Allah razı olsun, bizi taşerondan kurtardı, çok mutluyuz” diye konuştu.



11 yıldır Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığını söyleyen Nevzat Yılmaz ise,” Sevinçliyiz, mutluyuz . Aldık müjdeli haberi. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan Allah razı olsun. Fazla bir evrak istenmedi. Şartlarımız daha iyi olacak. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere” ifadelerini kullandı.



Başvurular 11 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecek.





TAŞERONA KADRO SINAVINDA NELER SORULACAK?

Tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Üyeler kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamayacak. Komisyonun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilecek.



Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar "başarılı" ya da "başarısız" olarak tutanağa geçirilecek. Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.