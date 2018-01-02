Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, ABD ile vize sorunun çözülmesinin oluşturduğu iyimserlikle gerilemeye devam ediyor. Yılın ilk işlem gününe 3,78 seviyesinden başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 26 Ekim'den beri en düşük seviye olan 3,7537 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 16:47 itibarıyla 3,7571 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4,5341 seviyesinde bulunuyordu.