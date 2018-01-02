Dolar/TL, ABD ile vize sorunun çözülmesinin oluşturduğu iyimserlikle gerilemeye devam ediyor. Yılın ilk işlem gününe 3,78 seviyesinden başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 26 Ekim'den beri en düşük seviye olan 3,7537 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 16:47 itibarıyla 3,7571 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4,5341 seviyesinde bulunuyordu.
Dolar kuru 10 ayın dibini gördü!
02.01.2018 - 17:21 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni yılın ilk işlem gününe 3,78 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, 3,7537 seviyesine kadar düşerek; yaklaşık 10 haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi.
Etiketler : Dolar,2 ocak dolar fiyatları,
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