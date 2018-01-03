Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu rakamın 622 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu vurgulandı. Sabit telefona aylık ortalama 24,87 TL ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 28,29 TL’ye ulaştığı bilgisi yer alıyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 44,56 TL ödeniyor. Bu tutarlara devlete ödenen toplam 52 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri ayda ortalama 234 TL’ye ulaşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak “Bu yüksek vergi politikaları aile bütçelerini zorluyor. 2018 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Mobil görüşmede yeni rekor kırdık

Türkiye, 2017 yılının 3. çeyreğinde 458 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle kendi rekorunu yeniledi. Temmuz-eylül döneminde Türkiye’de, yaklaşık yüzde 97,6 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 77,9 milyonluk mobil aboneye ulaşıldı. Bu dönemde mobil trafik miktarı 67,1 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı yaklaşık 1,8 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yüzde 5,2 arttı.